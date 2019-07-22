تعرف على اول حكم في العراق بسبب صفحة وهمية على فيس بوك : من هو ق . م ؟

2019/07/22 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت محكمة جنح الرصافة اليوم قرار بحبس المتهم ( ق.م ) ولمدة ثلاث سنوات وفق المادة ( 211 ) من قانون العقوبات يذكر ان المتهم ( ق .م ) قام بإنشاء صفحات للتواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) باسماء وهمية وبدء بنشر اشاعات ومعلومات كاذبة ونشر وثائق.

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