ديالى.. 500 عائلة نازحة ترفض العودة لمنازلها رغم تحرير ناحيتها منذ سنوات!

2019/07/22 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى ،الإثنين، عن عدم رغبة أكثر من 500 عائلة نازحة العودة الى منازلها في ناحية محررة شمال شرقي المحافظة ، فيما عزا ذلك إلى ثلاثة اسباب.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي في تصريح لـ”كلكامش برس” ،إن” هناك اكثر من 500 عائلة نازحة أصبحت ترفض العودة إلى مناطقها في ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، رغم مضي فترة ليست بالقليلة على تحريرها من سيطرة تنظيم داعش”.

وأضاف الزركوشي أن”رفض العودة من قبل تلك العوائل يأتي لأسباب أبرزها إستقرارها وعملها خارج مناطقها الأصلية ومنازلها التي هُدمت وخوفها من حدوث نزوح جديد بالمستقبل في حال عادت وقامت ببناء منازلها من جديد”.

وأشار الى،أن”الإجراءات مستمرة لإعادة العوائل التي ترغب بالعودة وسيتم منح الضوء الأخضر بالعودة قريباً لوجبات تم رفعها في وقت سابق إلى اللجان المختصة”.

وشهدت عدة مناطق في محافظة ديالى موجة نزوح كبيرة، وتعرضت بناها التحتية للتدمير خلال أزمة “داعش” عام 2014 وبعدها.

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