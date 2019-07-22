عبدالمهدي يبحث مع روحاني سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة في المنطقة

2019/07/22 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارالتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، يوم الاثنين، في العاصمة الايرانية طهران الرئيس الايراني حسن روحاني، لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وصل إلى ايران على رأس وفد يضم نائبي رئيس الوزراء وزيري المالية والنفط ووزيري الدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين .انتهى/ ع

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