بالوثيقة.. فقرتان في مشروع تعديل قانون الانتخابات المحلية لم يصوت عليهما البرلمان

2019/07/22 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع الغدير وثيقة تتضمن نص الفقرتين اللتين لم يصوت عليهما البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية وهما 15 و16 من مسودة مشروع القانون.

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