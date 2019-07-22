البرلمان يصوت على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/22 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر نيابي، إن "مجلس النواب صوت حتى الآن على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات".يشار الى أن مجلس النواب بدأ، اليوم الاثنين، بالتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

انتهى.ص.هـ.ح.

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