الرئيس الصيني لدول الخليج: لا تفتحوا صندوق باندورا

2019/07/22 | 20:31

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بغداد اليوم _ متابعة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، دول الخليج إلى ضبط النفس والهدوء وحل الصراعات عن طريق الحوار وعدم فتح "صندوق باندورا".

وقال الرئيس الصيني خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في بكين، إن "السلام والاستقرار في منطقة الخليج مهمان لأمن وتنمية الشرق الأوسط، بل والعالم كله"، مؤكدا على ضرورة "تكون المنطقة واحة للأمن، وليس مصدرا آخر للصدامات".

وأكد الرئيس الصيني تأييد بلاده لـ"الجهود الإماراتية لتوفير الأمن الإقليمي والاستقرار"، داعيا "الأطراف المعنية لضبط النفس والهدوء، وألا تفتح (صندوق باندورا)، وحل الخلافات عن طريق الاحترام المتبادل والحوار".

ويقصد بعبارة "فتح صندوق باندورا"، أن تقوم بفعل يبدو في نظرك عاديا وغير ضار، لكنه سرعان ما يأتي بعواقب وخيمة على المدى البعيد.

وصندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية هو صندوق كانت تملكه باندورا وكان مليئا بكل الشرور كالجشع والغرور والإفتراء والكذب والحسد والوهن والرجاء.

بغداد اليوم- متابعة:

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاثنين، بأن حكومته ستواصل كل الضغوط الممكنة على النظام الايراني.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن "الاتفاق النووي جعل ايران اكثر عدوانية، وعلينا ممارسة كل الضغوط الممكنة على نظام ا

بغداد اليوم _ متابعة

رأت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، ان السعودية بدأت تتجه نحو إزالة التوتر في المنطقة وتغيير نهجها بـ"جدية" بعد سلسلة "أخطاء" ارتكبتها.

وقال المتحدث باسم اللجنة ح

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، الاثنين 22 تموز 2109، اعتقال 17 جاسوساً مدرباً من قبل " السي آي أيه " الامريكية واصدار حكم الإعدام على بعض منهم.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس ف

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