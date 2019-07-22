2019/07/22 | 20:32

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ثلاث سنوات سجن لانشاءه صفحات وهمية على "الفيس بوك"

اصدرت محكمة جنح الرصافة، الاثنين، حكما بحبس متهم بإنشاء صفحات وهمية

على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ثلاث سنوات.وقال مصدر قضائي ، إن "محكمة جنح الرصافة اصدرت اليوم قرار بحبس

المتهم ( ق.



م ) ولمدة ثلاث سنوات وفق المادة ( 211 ) من قانون

العقوبات".واضاف المصدر، ان "المتهم ( ق .م ) قام بإنشاء صفحات للتواصل

الاجتماعي (الفيس بوك) باسماء وهمية وبدء بنشر اشاعات ومعلومات كاذبة

ونشر وثائق".

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