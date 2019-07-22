تسويق ٧٠٠ الف طن من الشعير في نينوى

2019/07/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا ان وزارة الزراعة

قررت الموعد النهائي لاستلام محصول الشعير في محافظة نينوى حيث

سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس .

وطالب مدير الزراعة الفلاحين والمزارعين الذين لم يسوقوا محصول

الشعير الى الاسراع الى مراكز الاستلام والتي معظمها اصبحت خالية من

عجلات التسويق .واضاف مدير الزراعة بان وتيرة الاستلام كانت عالية من قبل شركات

البذور التابعة الى وزارة الزراعة والمتمثلة بشركة مابين النهربن

العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور في نينوى في استلام

محصول الشعير من الفلاحين والمزارعين هذا الموسم حيث قاربت

الكميات المسوقة الى ٢٠ موقع التي تم افتتاحهم في محافظة نينوى

مايقارب من ٧٠٠ الف طن من محصول الشعير .

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