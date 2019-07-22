2019/07/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدر الشاعر الشاب علي وجيه كتابه الشعري السادس تحت مسمى {الخوافت}.

واصدر الكتاب عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت وبغداد، الكتاب الذي امتدّ على 135 صفحة من القطع المتوسط، يأتي امتداداً لمجموعته الشعرية السابقة "الصوائت والصوامت"، والتي أصدرها مطلع العام الحالي، ونفدتْ طبعتها الأولى مؤخراً من المكتبات.



حملت طوية الكتاب آراء للشعراء كاظم جهاد الذي أشار إلى أن علي وجيه "بأدواتٍ شعرية يُفصح عن حجم الخراب الساري في أجساد مدن البلد الجريح، هو اليوم من أفضل أصوات جيل تفجّرت لغته وعياً كاوياً وإيقاعاتٍ بالغة المرونة"، فيما كتب طالب عبد العزيز أنّ الشاعر "تناول المقدس فنال منه، وشكل القصيدة قلقٌ آخر يُضاف إلى قلقه، شاعر مختلف"، وختم الآراء الشاعر أحمد الشيخ علي بقوله إن "قصيدة علي وجيه مثقفة، مخاتلة، متوحشة، متمكنة، وتشبهه كثيراً".يُذكر أنّ علي وجيه من مواليد 1989 في بغداد، وهو فضلاً عن كتبه الشعرية إعلاميّ ومدوّن، وأصدر قبل الخوافت (منفائيل، أصابعي تتكلم جسمُكِ يستمع، سرطان، دفتر المغضوب عليهم والضالين، الصوائت والصوامت)، وله عدّة مخطوطات أخرى.



من أجواء الديوان نقرأ: {تديّن}كلّما اقتربتْ يدُكَ من اللهكانت أقسى على كتفي.كلّما طالتْ مسبحتُكَ صارت أنشوطةً من مئة عقدةٍ وواحدة.كلّما سجدتَكانتْ جبهتُكَ الكريمةُ بالثفناتِ تزرعُ الأرضَ مساميرَ تحت أقداميوكلّما وقفتَ، بعدَ الصلاةِ مبتسماًوصدرُكَ مملوءٌ ماءً بارداًكنتَ تركلُ رأسي المقطوعَ بخفّكَ الذي اشتريتَهُ من مكّة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي وجيه يصدر كتابه الشعري السادس "الخوافت") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي وجيه يصدر كتابه الشعري السادس "الخوافت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).