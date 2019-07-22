ما يقارب من 150 الف مواطن يروم السفر لخارج العراق

2019/07/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة {64} الفاً و{420} جواز سفر، فيما اعلنت عن وجود {78} الفاً و{302} معاملة قيد الانجاز.

وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدرت {64} الفاً و{420} جواز سفر و{11} الفاً و{720} بطاقة سكن في عموم العراق".واضاف" كما اصدرت {4} الاف و{289} شهادة الجنسية العراقية في بغداد خلال الأسبوع الماضي".واشار الى ان" {78} الفاً و{302} معاملة قيد الانجاز، و{87} الفاً و{420} المسجلين على البطاقة الوطنية".انتهى

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