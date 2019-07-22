جنايات الرصافة تحكم بالجسن 3 سنوات لمتهم قام بانشاء صفحات وهمية على الفيسبوك

2019/07/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة جنح الرصافة، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 3 سنوات بحق متهم قام بانشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال مصدر قضائي لـ”خطوة برس” إن “محكمة جنايات الرصافة اصدر قرارا بسجن المتهم ( ق.م ) لمدة ثلاث سنوات وفق المادة ( 211 ) من قانون العقوبات”.واضاف أن “المتهم (

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