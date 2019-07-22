هاتف جديد قريباً في الأسواق.. تعرّف الى قدراته التصويرية الفائقة!

2019/07/22 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قريباً، تطرح شركة Xiaomi هاتف Mi A3 المتطور، المزود بكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، بسعر يبدأ من 250 يورو.

وسيطرح هذا الهاتف بشاشة OLED بمقاس

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