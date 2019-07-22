2019/07/22 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حصل اندريس انييستا اسطورة برشلونة سابقا ولاعب فيسيل كوبي الياباني حالياً يوم الاثنين على لقب سفير أساطير الدوري الإسباني لكرة القدم خلال المراسم التي جرت يوم الاثنين في طوكيو.وسيكون انييستا بحكم منصبه الجديد مسئولاً عن اللجنة التي تختار أفضل لاعبي الكرة الإسبانية.وبات انييستا ثاني سفير لأساطير الدوري الإسباني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انييستا يعين سفيرا لأساطير الدوري الإسباني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انييستا يعين سفيرا لأساطير الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انييستا يعين سفيرا لأساطير الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).