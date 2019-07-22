الاتحاد الوطني: حزب العمال وراء اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل

2019/07/22 | 20:34

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بغداد:سومر نيوز

أتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، حزب العمال الكردستاني بقتل نائب القنصل التركي، مبينا ان ال...

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