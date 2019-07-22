2019/07/22 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخراجها بشكل مقبول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الشباب والرياضة النيابية": استضافة بطولة غرب آسيا يجب أن تعكس حجم العراق بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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