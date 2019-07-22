“هواوي” تعود للمنافسة بهاتف متطور

2019/07/22 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد Honor التابعة لـ “هواوي” للكشف عن هاتف جديد سيكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق حاليا.وتبعا للإعلانات الترويجية التي انتشرت لهذا الهاتف فإنه سيحمل اسم Honor 9X، والمنتظر أن يكشف عنه رسميا في 23 يوليو الجاري، وسيأتي بقدرات تصوير فائقة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي ستكون بدقة (48+8+2) […]

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