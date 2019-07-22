الداخلية تعلن إحصائية بعدد الجوازات التي أصدرتها الأسبوع الماضي فقط

2019/07/22 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أكثر من 80 ألف جواز سفر وبطاقة سكن وشهادة جنسية.

وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تابعته “كلكامش برس” أن “مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اصدرت 64 الفاً و420 جواز سفر و11 الفاً و720 بطاقة سكن في عموم العراق”.

وأضاف، “كما أصدرت 4 آلاف و289 شهادة الجنسية العراقية في بغداد خلال الأسبوع الماضي”، مشيراً إلى أن “78 الفاً و302 معاملة قيد الانجاز، و87 الفاً و420 المسجلين على البطاقة الوطنية”.

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