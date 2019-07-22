2019/07/22 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، الرئيس الايراني حسن روحاني.وذكر بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى , انه” جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة”.وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد يضم نائبي رئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يبحث مع روحاني نزع فتيل الأزمة في المنطقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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