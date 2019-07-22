2019/07/22 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت وزارة المالية، الاثنين، جميع الوزارات إلى تزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “وزارة المالية تدعو جميع الوزارات كافة تزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجلة”.وأضافت أن “الوزارة او الجهة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تدعو الوزارات الى تزويدها بتقديرات موازناتها للعام المقبل خلال يومين وكالة خطوة برس.

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