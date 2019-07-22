استشهاد واصابة سبعة سوريين باعتداء ارهابي على حلب

2019/07/22 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استشهد 7 مدنيين سوريين وأصيب آخرون، إصابات بعضهم خطيرة، بهجوم بالقذائف الصاروخية نفذته التنظيمات الإرهابية المسلحة على أحياء سكنية بمدينة حلب.وذكرت مصادر إن “المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابية استهدفت احياء الجميلية والحمدانية والقصر البلدي بحلب بالقذائف الصاروخية، من مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين […]

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