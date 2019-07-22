الكمارك تعلن تحقيق ايراد قارب المليار وسبعمائة مليون دينار في منفذ طريبيل

2019/07/22 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد..اعلنت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس الاحد قارب المليار وسبعمائة مليون دينار.وقالت الهيئة في بيان لها حصلت عليه / بدر نيوز/ ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا […]

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