2019/07/22 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تنشر بغداد اليوم اسعار صرف العملات وبيع الذهب باسواق العراق اليوم الجمعة 19 تموز 2019.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 120.500

سعر شراء للـدولار = 119.

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل موازنة الدولة العراقية، لسنة 2020،

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، لـ "بغداد اليوم"، ان "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموا

بغداد اليوم - بغداد

انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، المشروع السككي بين العراق والكويت، فيما عدته تدميرا للاقتصاد العراقي.

وقال عضو اللجنة مظفر الفضل، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "زيارة وزير التجارة الكويتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كمرك طريبيل يحقق ايراداً مالياً يصل قرابة الملياري دينار خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كمرك طريبيل يحقق ايراداً مالياً يصل قرابة الملياري دينار خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).