2019/07/22 | 21:03

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الداخلية: إصدار 64 الف جواز سفر و78 الف معاملة قيد الانجاز خلال الأسبوع الماضي

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الاثنين،

اصدار اكثر من اربعة وستين الف جواز سفر الاسبوع الماضي، فيما لاتزال

اكثر من ثمان وسبعين الف معاملة قيد الانجاز.وذكر معن في بيان ، ان "مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة

اصدرت 64420 جواز سفر ، فيما لاتزال 78302 معامله قيد الانجاز".واضاف ان "اعداد المسجلين على البطاقة الوطنية بلغ خلال الاسبوع

الماضي 87420 ، فيما تم اصدار 11720 بطاقة سكن في عموم العراق، واصدار

4289 شهادة الجنسية العراقية في بغداد خلال الأسبوع الماضي".

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