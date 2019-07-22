2019/07/22 | 21:03

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شاهد ..



ماخلفته 5 اعوام من العدوان على اليمن

الاثنين

22

تموز

2019 :

08:54 pm

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ولمعرفة تداعيات العدوان السعودي على اليمن خلال الأعوام الخمس

الماضية وما خلفته من دمار وجرائم ضد الإنسانية نتابع التقرير التالي

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