موجة الحر تلتصق بالعراق ونشاط مرتقب يومي الخميس والجمعة

2019/07/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشار المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} الى" استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية في عموم المدن وتلاشي توقعات موجة الرطوبة".وأضاف" مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة طوال الأيام المقبلة"، لافتا الى" نشاط متوقع للرياح يومي الخميس والجمعة في الجنوب لتصل الى 60كم/ساعة".انتهى

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