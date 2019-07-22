وثائق تكشف عمليات هواوي السرية في كوريا الشمالية

2019/07/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ساعدت شركة هواوي تكنولوجيز حكومة كوريا الشمالية "سرا" على بناء وصيانة شبكة اتصالات لاسلكية تجارية في البلاد، وفقا لوثائق مسربة حصلت عليها صحيفة

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