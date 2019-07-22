"الفيفا" توقف مسؤول كروي أفريقي مدى الحياة بعد قبوله رشوة

2019/07/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة، موكيتسي كجوتليلي، بسبب قبوله رشى فيما له صلة

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