نتائج المباريات في ختام الدوري العراقي الممتاز

2019/07/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولم ترتقِ المباراة الى المستوى المطلوب وانحصر اللعب في متوسط الميدان، لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 67 في المركز الثالث، فيما بلغ اربيل النقطة 49 في المركز الحادي عشر.وفي بقية المباريات، تغلب النجف على الميناء 3-0 فيما تغلب الكهرباء على السماوة 2-0.انتهى.ص.هـ.ح.

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