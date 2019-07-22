الاحتلال الصهيوني يواصل عملية هدم منازل الفلسطينيين في وادي الحمص

2019/07/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهدمت قوات الاحتلال فجر الاثنين 6 بنايات ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية "صور باهر" جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.واقتحمت الجرافات التي رافقها المئات من عناصر جيش وشرطة الاحتلال حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية.من جهته، أوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، أن قوات الاحتلال حاصرت عدة بنايات لعائلات فلسطينية في الحي، وزرعت المتفجرات لهدمها.وأشار حمادة إلى أن خطر الهدم يهدد 16 بناية في الحي تضم أكثر من 100 شقة، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن الكيان الصهيوني يصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني.الجدار عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة يفصل بينهما طريق تمر منه الدوريات العسكرية للاحتلال.انتهى.ص.هـ.ح.

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