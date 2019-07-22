ارتفاع عدد سكان مصر الى 99 مليون نسمة

2019/07/22 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ حتى (أمس الأحد)، 99 مليون نسمة.وأوضحت الساعة السكانية، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى المحافظات في عدد السكان لتبلغ 9.8 مليون نسمة، تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون نسمة ثم الشرقية 7.4 مليون نسمة والقليوبية 5.8 مليون نسمة.وأشارت إلى

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