الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء العراقي(صور)

2019/07/22 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي، واجرى معه محادثات تناولت مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات...

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