آخر من يتكلم

2019/07/22 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يختلف اثنان مهما كانت حجم الظروف القاسية والمتشعبة التي يمر بها بلدنا العزيز منذ نشوب الحرب الأمريكية عام 2003 والى حد الاَن بأن وزارتي التربية والتعليم تعدان من أهم ركائز الدولة وأهم مفصل تستند عليه جميع الدول كونهما البوابة الرئيسية لإنشاء جيل جديد متعلم ومتحضر خال من مظاهر الفساد والتخلف, وايضاً تعدان هما النواة […]

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