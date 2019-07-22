ملوحاً بإدراج المزيد.. سامو: 680 شخصية عراقية جديدة طالتها العقوبات الأمريكية

2019/07/22 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق هدد #غابرييل_سامو #مستشار الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، بشمول شخصيات عراقية جديدة بالعقوبات الأميركية، فيما رفض عرض الأدلة التي تدين الشخصيات الأربع التي طالتها العقوبات مؤخراً.وذكر سامو في […]

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