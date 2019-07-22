2019/07/22 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تبنيها مع رئاسة البرلمان اضافة المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في الموازنة التكميلية او اضافتها في موازنة العام المقبل 2020 على اقل تقدير، داعية نقابتي الصحفيين العراقيين والفنانين والاتحاد العام للادباء والكتاب الى ارسال قوائم بالاسماء لغرض ارسالها الى وزارتي الثقافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الثقافة النيابية تتبنى اضافة مكافآت تشجيعية للصحفيين والفنانيين والادباء في موازنة العام المقبل وكالة خطوة برس.

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