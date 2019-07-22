الشيخ العطية:تطورنا في عملنا بنقل الحجاج الى الديار المقدسة

2019/07/22 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية، ان الهيئة تتطور في عملها ويتحسن أدائها وتتكامل جهودها، وابلت بلاء حسن في عملية نقل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.وتقدم العطية خلال تصريح لـ “العهد نيوز”واطلعت عليه وكالة صدى , بالشكر والتقدير الى “القوات الامنية التي تتظافر جهودها بالسهر لتأمين حماية الحجاج”.واضاف، ان “المؤسسات المدنية

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