2019/07/22 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاثنين عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس الاحد قارب المليار وسبعمائة مليون دينار .وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بجهود استثنائية كمرك طريبيل يحقق ايرادا قارب المليار وسبعمائة مليون دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بجهود استثنائية كمرك طريبيل يحقق ايرادا قارب المليار وسبعمائة مليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بجهود استثنائية كمرك طريبيل يحقق ايرادا قارب المليار وسبعمائة مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).