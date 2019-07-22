تحالف الفتح:عقوبات الخزانة الأمريكية منتهكة للقضاء العراقي

2019/07/22 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف الفتح، الاثنين، عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة التي طالت أربع شخصيات عراقية بأنها منتهكة للقضاء العراقي وغير ملزمة، فيما بين أن مجلس النواب سيكون له موقف منها عبر جلساته المقبلة.وقال عضو التحالف حامد عباس في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، إن “الخزانة الأمريكية انتهكت سيادة العراق والقضاء العراقي عبر

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