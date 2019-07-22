ديالى..إجتماع أمني موسع لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة

2019/07/22 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق ، الإثنين، عن عقد إجتماع أمني موسع لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة تخص المحافظة.

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