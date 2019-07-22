2019/07/22 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق ، الإثنين، عن عقد إجتماع أمني موسع لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة تخص المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى..إجتماع أمني موسع لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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