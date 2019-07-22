2019/07/22 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في البرلمان: عدم اكتمال النصاب يعيق حتى الان التصويت على مادة كركوك في تعديل قانون الانتخابات المحلية بعد التوصل الى صيغة توافقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/22 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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