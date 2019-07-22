خاص| مطالبات نيابية بمنع مشاركة افراد القوات الامنية في الانتخابات

2019/07/22 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب كاظم الصيادي، اليوم الاثنين، مطالبة رئاسة البرلمان بالغاء مشاركة القوات الامنية من الدفاع والداخلية في السياسة والعملية الانتخابية.

وقال الصيادي في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن”مشاركة القوات الامنية من الدفاع والداخلية في الانتخابات، شابها الكثير من عمليات الفساد والاستغلال، وشخصنا ذلك بالدليل القاطع من حيث توزيع الاجازات والسيطرة على المنتسبين”.

وأضاف، أنه”طالبنا رئاسة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات ومنع مشاركة القوات الامنية في السياسة وفي العملية الانتخابية وابقاء دورهم فقط على توفير الامن وحماية البلد”، مبيناً أن”هذا التعديل لم يؤخذ به نهائيا وترك الموضوع طي الكتمان”.

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