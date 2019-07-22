خاص| نائب عن النصر: الحكومة ليس لديها موقف ازاء الطائرة المسيرة ولا العقوبات الاميركية

2019/07/22 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر عضو تحالف النصر فلاح الخفاجي ، اليوم الاثنين ، بان الحكومة الاتحادية ليس لديها موقف ازاء العقوبات الاميركية على شخصيات عراقية .

وذكر الخفاجي لـ “ساعة مكاشفة” على قناة “الاتجاه الفضائية” ، “يفترض بالحكومة الاتاحدية ان يكون لديها موقف واضح” ، متسائلا “اين موقفها عندما ضربوا الحشد الشعبي ولا نعرف الطائرة مسيرة ام مقاتلة” .

واضاف “انا عضو مجلس نواب اسأل لجنة الامن والدفاع : ما هو الذي ضرب المعسكر وخرج” ، مبينا ان “هذا ليس صحيح”.

واوضح “ان الحكومة الاتحادية يجب ان تتصدى بالدرجة الاولى للعقوبات الاميركية على شخصيات عراقية” .

ولفت الى ان “الرئاسات الثلاث يفترض بهم أن يجتمعون ويتكلمون مع الادارة الاميركية” ، منوها “اذا كان هناك شي ولديهم معلومات و وثائق فان الحكومة تحاسبهم وتقدمهم للقضاء العراقي” .

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