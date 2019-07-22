مفوضية الانتخابات تكشف عن أليات اصلاح الوضع السياسي في العراق

2019/07/22 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المدير العام السابق لدائرة العمليات في المفوضية العليا للانتخابات، وليد الزيدي، اليوم الاثنين، أن إصلاح الواقع السياسي في العراق لن يكون الا بتوفر أمرين مهمين يصاحبهما دعم جماهيري كبير.

وقال الزيدي في تصريح تابعته “الاتجاه برس” إن “إصلاح العملية الديمقراطية وتصحيح مسار العملية الانتخابية في العراق يكمن في خلق ضغط جماهيري ورأي عام اتجاه التعديل الجذري لقانون الانتخابات”.

وأضاف الزيدي، أن “قانون الانتخابات المزمع تعديله في البرلمان لن يخدم الأحزاب الصغيرة والكيانات الفردية”، مشيرا الى أن “الحل يتجسد في الانتقال من نظام التمثيل النسبي المعمول فيه من عام 2005 الى نظام التمثيل المختلط الذي يعتمد التمثيل النسبي اضافة الى الاغلبية”.

ويعتزم مجلس النواب التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة اليوم، بعد تأجيله مرات عديدة نتيجة الخلافات السياسية القائمة بشأنه.

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