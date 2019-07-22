كمرك طريبيل يحقق ايرادا قارب المليار وسبعمائة مليون دينار

2019/07/22 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً ليوم امس الاحد قارب المليار وسبعمائة مليون دينار.وقالت الهيئة في بيان لها تلقته /المعلومة/، ان “استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة […]

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