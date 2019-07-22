2019/07/22 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن تطبيقها لآلية جديدة لدخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية و ستباشر العمل بتنفيذها اعتبارا من ٢٠١٩/٨/١ .واضافت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ستشرع الهيئة بصفتها جهة تنفيذية بتطبيق ما ورد بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ والذي تضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن البدء بتطبيق آلية جديدة لادخال الأدوية في الأول من اب المقبل وكالة خطوة برس.

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