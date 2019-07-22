عبد المهدي: وصلنا الى رقم قياسي بانتاج القمح لم توفره الحكومات السابقة

2019/07/22 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، ان العراق وصل الى انتاج قياسي بانتاج محصول القمح.

وقال عبد المهدي في جلسة حوارية مع عدد من الاعلاميين ان "العراق وصل الى انتاج 4,5 مليون طن من القمح، وهو رقم قياسي لم يتحقق سابقاً".

واضاف "صحيح ان هذه السنة كانت ممطرة، وأسهمت برفع الانتاج"، مستدركا "مرت بالعراق سنوات ممطرة كثيرة، لكن لم تتوفر اليات صحيحة للوصول الى هذا الرقم في الحكومات السابقة".

وتابع عبد المهدي "اعطينا اهتماما للزراعة ووفرنا أموالاً كافية للفلاح"، موضحا ان "السنة القادمة لو جاءت رطبة مثل السنة الحالية، ستنشط الزراعة أيضاً، وستتحقق نتائج جيدة".

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