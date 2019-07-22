سعيد الوجاني - مقتل قايد تابع لوزارة الداخلية

2019/07/22 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني في خضم القلائل التي عرفتها مدينة العيون ، بعد فوز المنتخب الجزائري بكأس الكاف ، خرج انفصاليو الداخل ، وبتحريض من انفصالي الخارج المتمركزين بالجزائر ، في مظاهرات سياسية انفصالية ، لا علاقة لها اطلاقا بالعرس الكروي الذي دار بمصر .فما العلاقة بين الاحتفال بانتصار فريق ، وبين رفع اعلام الجمهورية الصحراوية ، ورفع اعلام الجزائر ومن داخل الأقاليم الجنوبية ؟وهل من علاقة طبيعية بين الاحتفال بالعرس ......

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