النزوح وتأثيره السلبي على التعليم

2019/07/22 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_تحسين شيخ كالو كان لهجوم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على شنگال تأثير كبير على التعليم، والطلبة الايزيديين كانوا الضحية الاكبر وما زالوا، حيث قام عناصر التنظيم بقتل العشرات من المعلمين والمدرسين والمئات من الطلبة ناهيك عن خطف المئات، وهجرة الآلاف من الطلبة والمعلمين والمدرسين بحثاً عن السلام والأمان في الدول الاوروبية.في حديث خاص …

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