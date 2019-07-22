دراسة: الزهايمر يبدأ في مرحلة الطفولة

2019/07/22 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجدت دراسة جديدة أن جينا مرتبطا بمرض ألزهايمر يؤثر على الصحة الإدراكية في وقت أبكر بكثير مما كان مثبتا سابقا، ما يشير إلى أن المرض ربما يبدأ في مرحلة الطفولة.ويرتبط جين APOE، أو كما يعرف بـ”جين الخرف”، مع مرض ألزهايمر، منذ فترة طويلة، وينتج الجين بروتينا يعرف باسم “صميم البروتين الشحمي” E […]

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