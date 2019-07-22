2019/07/22 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC تستدعي شركة فولفو نحو نصف مليون من سياراتها بسبب عيب في المحرك يمكن أن يسفر في أسوأ الحالات عن احتراق المركبة.وقالت الشركة السويدية مصنعة السيارات، الاثنين، إن السيارات المتضررة هي محركات لترين و4 لترات سلندر ديزل، المصنعة بين 2014 و2019 في الموديلات التالية: إس60، إس 80، إس90، في40، في60، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فولفو” في ورطة كبيرة..والسبب “عيب محرك” المركز الخبري الوطني.

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