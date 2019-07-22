ليث شبر:الامر الديواني من رئاسة الوزراء جاء لابعاد الصورة السلبية عن الحشد الشعبي

2019/07/22 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس قائمة كفاءات للتغيير ليث شبر لبرنامج بتوقيت العاصمة الذي يبث على قناة العهد وتابعته وكالة صدى, اليوم الاثنين , ان الامر الديواني من رئاسة الوزراء جاء لابعاد الصورة السلبية عن الحشد الشعبي .

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